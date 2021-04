Laboratorio di nuova imprenditorialità al Liceo Sabatini Menna "L'obiettivo è alimentare la crescita di nuovi talenti capaci di creare valore e lavoro a Salerno"

Il programma “Educazione all’Imprenditorialità” a titolarità del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno (www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it) ha l’obiettivo strategico di sviluppare l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa degli studenti orientando la loro creatività verso l’innovazione e la propensione al lavoro autonomo, alla micro imprenditorialità profit e no profit e al lavoro in team.

Le azioni messe in campo sono tese ad ampliare le possibili scelte formative e professionali per il proprio futuro e cogliere nuove opportunità di inserimento nella vita sociale, economica e politica del proprio territorio.

I partecipanti alle attività di “Officina Culturale e Multimediale” stanno lavorando con entusiasmo e passione alle loro idee che ricadono prevalentemente nelle filiere della Comunicazione, dello sviluppo di politiche di branding, dell’alimentazione e della valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Sono altresì motivati a conoscere nuove “opportunità” sia per l’avvio di nuove attività con i programmi Resto al Sud e Cultura Crea che ad intercettare e analizzare avvisi, bandi , concorsi, ecc. utili al loro Istituto e al loro Territorio.

L’iniziativa Officina Culturale e Multimediale consentirà all’Istituto diretto da Ester Andreola di consolidare la nuova visione strategica, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, ampliando l’offerta formativa introducendo tematiche innovative e utili al sistema economico e sociale di Salerno e provincia.

Un progetto ambizioso e utile per l’Istituto, che è stato ideato dalla Prof.ssa Claudia Imbimbo che intende mettere al centro della vita economica e sociale i giovani studenti e la scuola con l’obiettivo di alimentare la crescita di nuovi talenti capaci di creare valore e lavoro a Salerno e provincia.

Il coach Vincenzo Quagliano già in questa fase attuativa sta condividendo con la Dirigente, gli Alunni, i Docenti e i Tutor l’opportunità di allestire uno spazio destinato al coworking, alla co-progettazione e all’orientamento per sostenere le idee di nuove attività degli studenti; un nuovo riferimento istituzionale anche per ex alunni teso a sensibilizzare gli stakeholder e le Istituzioni a fare rete per lo sviluppo occupazionale, culturale, sostenibile e inclusivo di Salerno e Provincia. Il progetto “Officina Culturale & Multimediale” è finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’ambito del P.O.N. Scuola 2014/2020.