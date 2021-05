Musei, nel Salernitano aperture straordinarie per il 2 giugno "Il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che mettiamo a disposizione"

La Provincia di Salerno, in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, dispone l'apertura straordinaria di alcuni dei Musei provinciali.

“Abbiamo deciso l’apertura straordinaria – afferma il Presidente Michele Strianese – del prossimo 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.45 del Museo della Lucania Occidentale di Padula. Invece saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 14.00 la Pinacoteca provinciale di Salerno che ospita in questo periodo la Mostra “A Sud del Barocco”, il Castello Arechi e il Museo della Ceramica di Villa Guariglia. Voglio precisare inoltre che per le visite nei giorni festivi e nei fine settimana non è più necessaria la prenotazione come previsto inizialmente.

Cerchiamo di rendere fruibili i nostri spazi museali nell’occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, pur essendo giornata festiva, con lo scopo di intercettare i flussi turistici che nel ponte di inizio giugno sono previsti sul nostro territorio. Tutto il settore Pianificazione strategica e Sistemi culturali diretto da Alfonso Ferraioli, si impegna in un considerevole sforzo organizzativo nonostante la forte carenza di personale a cui siamo costretti.

Stiamo vivendo un momento di delicata ripartenza economica e il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che mettiamo a disposizione del nostro territorio.”