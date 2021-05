"Waiting for real love", la nuova hit nata sull'asse Salerno-Sydney Protagonisti il producer Deejay Pico e il duo australiano Lamalo

"Waiting for Real Love" è il nuovo singolo che nasce dall'incontro dei producer Deejay Pico di Salerno ed il duo australiano Lamalo (Sydney), pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica "Bit & Sound Music".

"Il brano di musica dance elettronica, nasce appositamente per far ballare, in modo che tutti possano esprime la libertà e la leggerezza di cui mai come oggi abbiamo bisogno con uno sguardo positivo al futuro; come vivere un amore estivo, spontaneo e leggero, che se resiste al tempo si possa trasformare in una storia importante, un vero amore", spiegano i protagonisti.

La produzione Italo-australiana funziona ed il brano "Waiting for Real Love" ha già ottenuto migliaia di ascolti su Spotify e visualizzazioni su YouTube: "Un singolo destinato ad accompagnare il popolo dell'estate", la certezza dell'etichetta discografica.

Il nuovo progetto discografico fa parte del programma di sviluppo nazionale ed internazionale per l'etichetta indipendente Bit & Sound Music, fondata nel 1992 dal produttore ed editore Tino Coppola per valorizzare artisti e progetti musicali.

Deejay Pico è un producer salernitano con la passione per la musica elettronica e la ricerca di nuove sonorità, che vive e lavora negli Emirati Arabi a Dubai con un'esperienza internazionale avendo girato il mondo.

Lamalo è un duo formato da due diplomati al Conservatorio, Michiya Nagai e Yossi Cascun. Lamalo genera onde sonore fondendo musica elettronica, jazz e dance cinematografica. Dal loro inizio nel 2016, i due polistrumentisti hanno tenuto spettacoli dal vivo nella loro città natale, Sydney, e nei festival in tutta l'Australia.