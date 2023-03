Unisa sigla l'atto aggiuntivo per le attività di alta formazione a Montoro Si terranno nello spazio affidato in comodato all'ateneo presso il convento

Continua la collaborazione tra l’Ateneo di Salerno e il Comune di Montoro. In seguito all’Accordo sottoscritto il 6 luglio 2021 e relativo alla destinazione di alcuni spazi del "Convento di S. Maria degli Angeli" di Montoro alle attività di Alta Formazione dell’Università di Salerno, il Rettore Vincenzo Loia e il Sindaco Girolamo Giaquinto hanno siglato un atto aggiuntivo che amplia il programma delle attività di collaborazione.

I dettagli

L’atto siglato prevede che, negli spazi affidati in comodato all’Ateneo presso il Convento di Montoro, si possano sviluppare - oltre alle già programmate attività di alta formazione post-laurea per dottorati, master universitari, corsi di specializzazione, formazione in ingresso permanente e ricorrente degli operatori della scuola - anche le attività connesse alla valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché alla formazione imprenditoriale degli studenti, in sinergia con le aziende pubbliche e private. Il Convento potrà, inoltre, costituire spazio utile ad ospitare Incubatori di imprese.

Il rettore Loia dichiara: “Con oggi è stretto un importante accordo volto a consolidare la sinergia da e verso il territorio di riferimento dei nostri campus di Fisciano e Baronissi, ma soprattutto ad offrire ai nostri giovani laureati nuove ed immediate opportunità di formazione di eccellenza, anche grazie alla collaborazione con il mondo imprenditoriale che sta seguendo e supportando con interesse queste iniziative”.

“Sono ben felice di questa giornata - ha sottolineato il sindaco di Montoro - nella quale diamo vita al Convento, una struttura storica appena rifunzionalizzata dalla nostra Amministrazione, inserendo nel territorio del Comune di Montoro attività di alta formazione, di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico. Sono sicuro che la presenza di giovani e di imprese in sinergia con la nostra comunità, possa favorire la crescita del nostro territorio e offrire nuove opportunità ai nostri giovani.”