Sorpresa a Battipaglia: scoperta antica tomba con resti umani Il ritrovamento nel corso di alcuni lavori alle condotte idriche della città

Incredibile scoperta durante i lavori in via Belvedere, a Battipaglia. Nel corso degli scavi, un'antica tomba è stata rinvenuta nel sottosuolo.

All'interno del sepolcro alcuni resti umani. Il ritrovamento, tra il civico 22 e 26, all'altezza del distributore di carburante Q8, a circa un metro e mezzo di profondità, ha reso necessaria la sospensione temporanea delle opere di scavo per la "Digitalizzazione distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano".

Dopo aver allertato la Soprintendenza, l'area è stata transennata per consentire tutti gli accertamenti del caso.

Partiranno ora tutte le verifiche e valutazioni per appurare l'epoca di appartenenza ed ipotizzare la possibile identità dei resti umani ritrovati. Al lavoro la Soprintendenza.

La nota di Asis, ditta esecutrice dei lavori

II direttore dei lavori per conto della società Asis Salernitana Reti e Impianti SpA, Gian Maria Vessa ha inviato una nota alla soprintendenza dichiarando di aver scoperto "in maniera fortuita", un sarcofago in pietra completo di copertura.

Il reperto è stato rinvenuto al di sotto di precedenti sottoservizi, in parte danneggiato nella copertura.

Il direttore aggiunge "di aver lasciato sul posto il reperto e di aver messo in sicurezza l'area in quanto il rinvenimento è avvenuto su strada pubblica ad alta percorrenza. Il rinvenimento è stato coperto con tessuto non tessuto e brecciame. Si è provveduto a interrompere immediatamente i lavori e ad avvertire le autorità locali, le quali si sono recate tempestivamente sui luoghi ai fini di accertare quanto denunciato. I lavori restano sospesi sul tratto in oggetto fino a determinazione da parte di codesta Soprintendenza".