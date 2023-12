Cisl Fp: Un centro operativo della direzione regionale dei Musei a Salerno Faiella: "Riprendiamoci la gestione dei Beni Culturali". La proposta al ministro della Cultura

Riprendiamoci la gestione dei Beni Culturali con la creazione di un centro operativo della direzione regionale dei Musei Campani direttamente a Salerno. Questa la proposta organizzativa della Cisl Fp salernitana, guidata da Miro Amatruda, al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A sollecitare l’operazione esecutiva sono stati Nicola Merola, Capo dipartimento delle Funzioni Centrali e Michele Faiella, Coordinatore Beni Culturali della Cisl Fp Salerno. Questi i siti attenzionati dal sindacato: Villa Romana di Minori; Museo Archeologico di Sarno; Museo Archeologico di Pontecagnano; Museo Archeologico di Eboli; Museo Archeologico di Sala Consilina. La Certosa di Padula, come sito Unesco e Grande Attrattore Culturale della Campania potrebbe anche avere, invece, gestione autonoma, così come Paestum e Velia. Sulla proposta – conclude Faiella – chiederemo un incontro con il Ministro Sangiuliano, ed attiveremo da subito il nostro coordinatore nazionale di settore, Giuseppe Nolè, per trovare una sintesi che possa portare risultati utili a breve.