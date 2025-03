Musei: in Pinacoteca Salerno guida high tech e sensori microclima Tecnologia e innovazione entrano nella fruizione dei beni artistici

Tecnologia e innovazione entrano nella fruizione dei beni artistici con una guida, unica nel suo genere in Italia, che sfrutta realtà aumentata e virtuale, sensori per il microclima delle sale e tecnologia Beacon, che sta per Bluetooth low energy. L'occasione è offerta dal progetto 'Smart Artwork', cofinanziato dall'Ue nell'ambito dell'attivita' Next Generation Eu e dal ministero della Cultura e presentato oggi alla Pinacoteca provinciale di Salerno, sito che accoglie adesso il concentrato di innovazione.

Il progetto vede quale elemento caratterizzante una guida digitale per favorire la fruizione delle opere esposte con l'obiettivo di accompagnare il visitatore con tecnologie ultramoderne. Che consentono, dopo aver installato l'app (gia' disponibile per Android e in fase di approvazione su iOS e Google), a smartphone, tablet e altri dispositivi di eseguire azioni di fruizione digitale, come l'audio-presentazione sia in italiano che in inglese, semplicemente inquadrando l'opera. "L'utente, recandosi in Pinacoteca, con una semplice applicazione o utilizzando il device in dotazione alla struttura - spiega Mario Petraglia della Rotospeed Multimedia, che ha realizzato lo Smart Artwork - si muove liberamente e, soffermandosi davanti a una tela o a una scultura, ascolta in automatico l'esaustiva spiegazione che riguarda l'opera. L'applicazione e' sia in italiano che in inglese per permettere anche ai visitatori stranieri di conoscere e apprezzare al meglio il patrimonio artistico della Pinacoteca".