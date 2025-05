"Nonni e nipoti insieme", al via il progetto di ricerca sull'alimentazione Iniziativa al via domani nel comune di Giungano

Domenica, 4 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà a Giungano (SA), la presentazione del Villaggio della salute. L’evento, organizzato dalla FISM Campania (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresenta il culmine di un percorso dedicato alla salute e al benessere dell’infanzia.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Istituto Mario Negri, della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della federazione Italiana Medici Pediatri.

Alle ore 10, presso il Convento Benedettino e il Campo Sportivo si terranno i laboratori creativi e i giochi di movimento dedicati ai bambini delle Scuole FISM. Alle ore 11, nel cuore del Centro Storico, ci sarà un momento di accoglienza e apertura ufficiale dell’evento. A seguire, interventi a carattere scientifico da parte dei ricercatori dell'Istituto Mario Negri e degli esperti della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) sul tema “Salute e Benessere per adulti e bambini”. Alle ore 13 la manifestazione prosegue con una degustazione prodotti cilentani, accompagnata da musica jazz dal vivo.

L’intero borgo di Giungano sarà allestito come un Villaggio del Benessere e della Salute, con mostre interattive, mini-laboratori, attrazioni e percorsi esperienziali. Lungo la strada dal Convento Benedettino al Centro Storico, saranno presenti le Postazioni del Percorso della Salute e delle Tradizioni, offrendo spunti di riflessione e attività coinvolgenti per tutte le età.

Alle ore 14, presso l’ex Convento Benedettino, si terrà un incontro con la stampa per presentare il nuovo progetto intergenerazionale finalizzato a promuovere stili di vita sani tra i bambini in età prescolare e gli adulti over 65 e realizzato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.

Interverranno: il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti; la presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism) della Campania, Rosaria De Filitto; il prof. Silvio Garattini, medico e fondatore nel 1961 dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche - IRCCS Mario Negri; il Capo Laboratorio del Dipartimento di Ricerca Epidemiologia Medica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Silvano Gallus, il presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism) della Lombardia, Giampiero Radaelli e il provveditore agli Studi della provincia di Salerno, Mimì Minella.

“Il progetto Nonni e Nipoti Insieme – spiega presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism) della Campania, Rosaria De Filitto - è nato in seguito ad percorso tuttora in essere, “La magia di Imes”, nato da una mia idea, che è stato realizzato a livello nazionale dalla Fism. Riguarda tre moduli, il primo incentrato sull’alimentazione, il secondo sul movimento e il terzo sulla salute. In tutta Italia sono state migliaia le scuole che hanno aderito all’iniziativa, di cui 200 in Campania. In un secondo momento, insieme all’Istituto di Ricerche Farmacologiche - IRCCS Mario Negri di Milano, abbiamo messo in piedi questo progetto, al via con il nuovo anno scolastico, che vedrà impegnati nonni e nipoti”.

Il progetto di ricerca Nonni e Nipoti Insieme (NonNi-In), infatti, si sviluppa con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita salutare nei bambini dai 4 ai 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia attraverso un intervento educativo svolto da personale appositamente formato. Il percorso si realizzerà in classe una mattina a settimana e affronta temi chiave per il benessere infantile: alimentazione, attività fisica, sonno e uso consapevole dei dispositivi digitali. I contenuti sono sviluppati su misura per la fascia d’età coinvolta. Un elemento centrale del progetto è l’approccio intergenerazionale. Oltre ai bambini, infatti, lo studio coinvolge adulti in età avanzata che si prendono cura regolarmente dei bambini, anche se non sono i nonni biologici.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 42 classi delle scuole dell’infanzia della rete FISM di Campania e Lombardia (pari a circa 600 famiglie), la formazione di 6–10 operatori specializzati, la produzione del materiale educativo per bambini e Nonni+, la progettazione dei questionari e la raccolta dei dati.

L’iniziativa si propone di: sensibilizzare su tematiche legate alla salute e al benessere psicofisico nei bambini; valorizzare la relazione intergenerazionale, favorendo il dialogo tra bambini e anziani; promuovere l’importanza della sana alimentazione e dello stile di vita attivo; creare un’occasione di confronto tra esperti del settore, istituzioni e famiglie.