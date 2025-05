Robert Kennedy, lo scatto di Halsman esposto a Salerno Alla Cittadella Giudiziaria per la mostra di Tempi Moderni

Una nuova opera del fotografo Philippe Halsman sarà esposta alla Cittadella Giudiziaria di Salerno presso il cortile adiacente l'Aula Magna della Corte di Appello.

Lo scatto

Lo scatto, del 1961, ritrae il Procuratore Generale degli Stati Uniti, Robert Kennedy, e sarà inaugurato venerdì 16 alle ore 15.30 in coincidenza del convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, "Il dolore nel processo" che si terrà proprio presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Salerno. L'opera di Halsman alla Cittadella Giudiziaria arricchirà il percorso espositivo della mostra diffusa organizzata, in città, da Tempi Moderni.

La scelta ricade sul nuovo Tribunale non solo per il suo valore simbolico, quale monumento alla garanzia della Giustizia nella nostra città, ma anche per quello architettonico, con il prestigio della firma di David Chipperfield. Tra gli eventi che accompagnano la mostra "Lampi di Genio" questa settimana, domani dalle 10 alle 14, è in programma "Cover story", in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, un focus sulle storie da copertina e sulle immagini che le hanno raccontate, da un punto di vista fotografico, giornalistico e di costume. Venerdì 16, alle ore 19.30, l'incontro dedicato a un cosmetico cult, il rossetto Victory Red di Elisabeth Arden. Sabato 17 invece, alle 20.30, sempre a Palazzo Fruscione, il cantautore Joe Barbieri si racconterà, tra parole e musica, al pubblico di Tempi Moderni presentando il suo ultimo lavoro discografico "Big Bang", nell'incontro dal titolo "Un'affascinante Anomalia".

La settimana si chiude domenica 18 maggio alle ore 18.30 con la proiezione del film Hitchcock del 2012 di Sacha Gervasi. La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall'Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l'Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l'Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro "Giuseppe Verdi". La rassegna "I racconti del Contemporaneo IX Edizione" Lampi di genio è ideata e organizzata dall'Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro "Giuseppe Verdi"