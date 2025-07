La senatrice Bilotti al Giffoni Film Festival: "Un'esperienza che unisce" "Celebra l'umanità e ispira i giovani"

«Anche quest’anno prendo parte al Giffoni Film Festival con il cuore pieno di emozioni perché, per me, è innanzitutto comunità, un sentimento vivo che conosco bene per averlo vissuto in prima persona, anche da giurata. È un'esperienza che lascia il segno perché fa vivere un’atmosfera unica, fatta di accoglienza, entusiasmo e partecipazione».

Le dichiarazioni

Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, originaria proprio di Giffoni Valle Piana, oggi a margine dell’inaugurazione della 55esima edizione del Giffoni Film Festival. «Ritengo che questa edizione assuma un significato ancora più profondo e particolare – prosegue la parlamentare salernitana - perché la scelta di dedicarla al tema “Becoming Human” mette in luce anche il coraggio del suo ideatore e fondatore, Claudio Gubitosi. Viviamo un’epoca in cui pare che il mondo abbia dimenticato la ragione e in cui sembrano essere sopite le capacità di ascolto, di dialogo, di guardare verso l’altro e con l’altro.

E, dunque, riportare al centro l’umanità è un atto forte, potente, necessario. Perciò, il mio plauso va a Claudio Gubitosi che, ancora una volta, dimostra quanto il Festival non sia solo un evento del cinema per ragazzi, ma un hub del pensiero critico, utile alle migliaia di ragazzi e ragazze che ogni anno arrivano qui». «Questa edizione – aggiunge Bilotti - farà segnare anche il passaggio di testimone alla direzione del Gff, un momento che porta con sé la consapevolezza degli anni trascorsi e, in particolare, di quando un ragazzo di appena diciotto anni, appunto Claudio Gubitosi, trasformò un piccolo comune della provincia di Salerno in un punto di riferimento di rilievo internazionale per migliaia di giovani e giovanissimi». «Un dato questo che rafforza la mia convinzione che, anche dalle aree interne, può nascere e crescere l’eccellenza», rimarca la senatrice Bilotti, che non manca di ringraziare il presidente dell’Ente autonomo Giffoni, Piero Rinaldi, per l’organizzazione «sempre attenta e puntuale del festival».