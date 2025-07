Villa Rufolo è tra le mete top nel mondo: oltre 300mila visitatori nel 2024 Nel primo semestre 2025 superata già quota 150.000 visitatori

Nuovo riconoscimento internazionale per Villa Rufolo, storica sede della Fondazione Ravello e cuore pulsante del Ravello Festival: per il quarto anno consecutivo il complesso monumentale è stato inserito da Tripadvisor tra le “Top 10% best things to do in the world” nell’ambito dei Travellers’ Choice Awards 2025. Ancora una volta questo luogo iconico ha ottenuto un numero di recensioni tali da garantirne il posizionamento nel 10% delle migliori “cose da fare al mondo”.

Un traguardo che premia l’eccezionalità del luogo - simbolo della Costiera Amalfitana e noto in tutto il mondo anche per essere stato fonte di ispirazione per il compositore tedesco Richard Wagner - ma anche la qualità della gestione e dell’accoglienza curata dalla Fondazione Ravello. Il riconoscimento si basa esclusivamente sulle recensioni lasciate dagli utenti della celebre piattaforma nell’arco degli ultimi 12 mesi, testimonianze spontanee che hanno premiato l’esperienza dei visitatori, collocando Villa Rufolo tra le destinazioni più apprezzate su scala globale.

«Siamo onorati – ha dichiarato il direttore generale della Fondazione Ravello, Maurizio Pietrantonio – di ricevere ancora una volta questo prestigioso attestato internazionale, che rappresenta un riconoscimento al lavoro quotidiano dello staff, all’impegno per la tutela e valorizzazione del sito e alla capacità di offrire un’esperienza culturale e paesaggistica unica. Il ringraziamento va ai visitatori, che con la loro partecipazione e i loro commenti ci incoraggiano a fare sempre meglio”.

Il premio giunge a poche settimane dall’approvazione del bilancio consuntivo 2024 da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione che, com’è noto, ha registrato un avanzo di gestione di oltre 418.000 euro (al netto di imposte per 223.606 euro) e conferma la solidità economica dell’ente anche se per il trascorso anno non sono stati disponibili i Fondi di Sviluppo e Coesione per la Campania. In tal senso appaiono particolarmente positivi i numeri generati dalla gestione proprio di Villa Rufolo che, nel 2024, ha accolto 307.254 visitatori, generando 2.350.931 euro di ricavi da biglietteria.

Osservando i primi dati del 2025, le presenze nel primo semestre sono in crescita, avendo superato già quota 150.000 visitatori.

In questi mesi estivi la visita della villa e dei giardini è arricchita dalla mostra Le Donne dell’Antichità di Anselm Kiefer (in collaborazione con la Galleria Lia Rumma) visitabile sino al 2 settembre.