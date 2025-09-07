Vietri sul Mare, musica e spettacolo per ricordare Antonio Senatore Toccante il duetto tra Annalisa Minetti e Damiano Lanzalotti, il tenore in divisa della Polizia

L'emozione ed il ricordo hanno accompagnato la seconda edizione di “Notte di note di un sognatore – Concerto per Antonio Senatore”, l'iniziativa andata in scena a Vietri sul Mare e dedicata al giovane vietrese prematuramente scomparso il 24 settembre del 2023. Una serata impreziosita da tante testimonianze musicali, a comunciare dalle percussioni, strumento d’elezione di Antonio, con i maestri Rosario Barbarulo, Antonio Palmieri e Gerardo Sapere e i ragazzi del Liceo musicale Alfano I con il Paolo Cimmino trio, l’Ensemble di percussioni del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, il batterista Mimì out e il percussionista Christian Brucale.

Sul palcoscenico dell'anfiteatro di Vietri sul Mare si sono esibiti anche Umberto Luciano, musicista, Elèna di Matola, vincitrice del concorso “Una voce per Melissa” 2024, accompagnata dai ballerini dell’ASD Balance di Alessia Scermino e Serena D’Amore; il pianista Davide Rumolo; il tenore in divisa della Polizia di Stato, Damiano Lanzalotti; i ballerini e le ballerine della Star dance complex di Livia Aliberti.

Ospite d’onore della serata è stata la cantautrice Annalisa Minetti, vincitrice di Sanremo 1998, ma anche atleta paralimpica e modella. L'artista ha anche duettato con Damiano Lanzalotti, il tenore in divisa della Polizia di Stato con il quale ha cantato "Mente e cuore" di Nino D'Angelo. In precedenza l'agente aveva eseguito “Are you lonesome tonight" e “Quando quando quando”. Momenti toccanti e che hanno emozionato il pubblico presente.

Ad intervallare gli interventi musicali sono stati momenti di riflessione sulla sicurezza stradale con Stefano Macarra, dirigente della Sezione Polizia stradale di Salerno, primo dirigente della Polizia di Stato, Concetta Lambiase di Posto occupato, Antonio Schisano, Formatore di educazione stradale della FMI – Federazione Motociclistica Italiana.

La seconda edizione si è chiusa con “Premio Resilienza”, istituito quest’anno e consegnato a Vincenzo Borsa, Presidente Associazione “Anna Borsa”; Vinicio La Rocca, Presidente Associazione “Melissa La Rocca”; Fabio Bassi, Presidente Associazione “Asia e gli amici del mandorlo”; Davide Di Martino, Presidente Associazione “Luigi per sempre”.