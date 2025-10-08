Tornano le Giornate FAI d'autunno: ecco i luoghi da visitare a Salerno

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica.
Questa mattina a Salerno la conferenza stampa di presentazione con gli appuntamenti in programma a Salerno, illustrati dal capo delegazione FAI Michelangelo De Leo.
Questi i luoghi visitabili a Salerno:
- a cura della Delegazione FAI di SALERNO si visiterà la sede della Fondazione Bartolomeo Gatto ETS all'interno della casa e del parco privato dell'artista e della sua famiglia. Un esempio di casa Museo che però, nel rispetto della mission della Fondazione, vuole aprirsi ai cittadini e svelare in maniera magica anche la sperimentazione di un artista che con le sue opere è riuscito a compenetrare la natura rendendola essa stessa opera d'arte con uno scambio incessante che si manifesta nelle straordinarie opere del parco alte fino a 6 metri.
- La Guardia di Finanza di Salerno aprirà alla cittadinanza la propria sede della sezione navale "Esposito" per raccontare la propria missione anche di tutela ambientale.
- Sempre a Salerno la Sede FAI ospita la mostra "Paesaggi vietresi". Scatti in paese con umanità" di Valentina Di Pasquale. Così, il paese delle ceramiche, si disvela ad un nuovo racconto, fuori dalle botteghe. A Vietri si aprirà l’appartamento di Palazzo Davossa che funge da aula consiliare. I recenti lavori di restauro hanno ridato dignità ad un edificio espressione del ceto borghese cittadino, e a partire dal 2020 il maestro Antonio Forcellino ha riportato all'antico splendore l'aula più prestigiosa di palazzo, facendo riemergere antiche decorazioni. E ancora a Vietri si potrà visitare l'interno di Palazzo Punzi con i suoi inediti affreschi e Palazzo Suriano (ingresso riservato agli iscritti FAI) per conoscere il fascino di un’antica residenza in costiera amalfitana.
- Nel Cilento, a Camerota sarà aperto Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione Meeting del Mare; mentre, a Lustra, frazione di Rocca Cilento, si partirà dalla visita allo splendido Palazzo Angelina, The Flying Goat, dove si potrà apprezzare quel vivere lento e raffinato, tipico delle dimore signorili cilentane.
- Nella scuola di Lustra si racconterà la storia di una donna che finisce per diventare la storia di un paese: la storia della maestra Adele, che ha cresciuto intere generazioni di studenti affinché, attraverso l’istruzione, potessero riscattarsi da una condizione che li avrebbe voluti sottomessi. Tra questi due siti si snoderà un percorso di arte contemporanea con le opere dell’artista Tild Greene per la mostra Pitch Point, nell’ambito del progetto Una Boccata d’Arte della Fondazione Elpis.