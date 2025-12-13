Pagani, la Basilica di S.Alfonso ospita "Tu scendi dalle Stelle" Ottava edizione promossa dall’associazione culturale "Floriano Pepe maestro pittore"

L’associazione culturale "Floriano Pepe maestro pittore" organizza per il 13 dicembre l’ottava edizione del concerto “Tu scendi dalle stelle”. Lo spettacolo si terrà nella cornice della Congrega dei Redentoristi della Basilica di S.Alfonso di Pagani, in collaborazione con il musicologo maestro Paolo Saturno - che dirigerà il coro polifonico alfonsiano - con il soprano Anna Paola Troiano e il maestro Francesco Pepe, flautista.

Il Santo campano, scrivendo "Tu scendi dalle stelle”, fu ispirato proprio dalle scene di vita quotidiana dei quartieri poveri dove predicava. Anche per questo S.Alfonso fu il primo a scrivere usando il dialetto per far comprendere anche ai più poveri il senso cristiano del Natale, ovvero Dio che si fa uomo per salvare il mondo.

I brani che sono stati scelti. L’associazione ha organizzato anche quest’anno il concerto all’interno della Congrega dei Redentoristi per ricordare il pittore Floriano Pepe che qui nel 1940 ne dipinse la volta. Il Dipinto rappresenta l’elevazione di S.Alfonso in estasi con la Madonna dei sette veli di Foggia, dove Il Santo era andato in aiuto agli abitanti che erano stati colpiti da un violento terremoto. Il volto della Madonna apparve a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore della Chiesa e fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, due volte: nel 1731 e nel 1745.

L’apparizione del 1731 fu descritta dal santo, nel 1777, con una relazione a Papa Pio VI descrivendo un momento di grazia ed estasi. Era il 22 marzo del 1731 quando, dalla piccola finestra ogivale del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, sistemato provvisoriamente (dopo il primo ricovero nella chiesa dei Cappuccini) presso la Chiesa di San Giovanni Battista, a causa del rovinoso terremoto di due giorni prima che provocò gravi danni alla Cattedrale e a tutta la città, apparve il volto della Madonna nelle sembianze di una giovane ragazza. Nella seconda apparizione del 1745, avvenuta nella Collegiata gremita di fedeli, mentre tutti gli sguardi erano rivolti al Sacro Tavolo un raggio di luce vi si staccò improvvisamente e andò a posarsi sulla fronte del Santo. Il concerto, che si terrà alle 19:30, è presente nel cartellone natalizio di Pagani e l’ingresso è libero.