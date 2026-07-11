Leone Melillo: un nuovo film svela il volto intimo e politico di Carlo Pisacane

Il nuovo film su Carlo Pisacane, promosso dal comitato nazionale presieduto da Leone Melillo, è un'opera che propone la dimensione storica ed intima dell'eroe risorgimentale.
Il progetto unisce eventi reali e una storia d'amore, evidenziando il confronto di opinioni e il ruolo del comitato segreto di Napoli.
Il progetto cinematografico si inserisce nelle più ampie iniziative del comitato per valorizzare l'eredità intellettuale, sociale e politica dell'autore del celebre saggio sulla rivoluzione.
Questo nuovo lavoro si propone di superare la classica retorica risorgimentale, offrendo al pubblico una prospettiva inedita sulle vicende della Spedizione di Sapri, che storicamente toccò tragicamente anche le coste del Cilento.
Fino a questo progetto, il punto di riferimento principale per la cinematografia sul patriota era rappresentato dal film di Ennio Lorenzini del 1975 "Quanto è bello lu murire acciso".