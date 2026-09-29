Fondazione Ravello, la Regione nomina i componenti del Consiglio di indirizzo Divitiis e Della Morte nell'organismo presieduto dall'assessore Cutaia

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato i componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello. A presiederlo, su delega del presidente, sarà l’assessore regionale alla Cultura, agli Eventi e al Personale Onofrio Cutaia. Insieme a lui sono stati designati Michele Della Morte e Bianca de Divitiis, personalità di elevata qualificazione accademica e culturale, che rappresentano le nomine di competenza regionale tra i quattro esponenti del mondo della cultura o delle professioni previsti all’interno del Consiglio.

Bianca de Divitiis è Direttrice del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut e ha insegnato Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha coordinato rilevanti progetti di ricerca nazionali ed europei.

Michele Della Morte è professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sua attività scientifica approfondisce, tra gli altri, i temi della cultura, dello spazio pubblico, della partecipazione e della cittadinanza democratica.

Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di definire le linee generali dell’attività della Fondazione che gestisce Villa Rufolo, complesso monumentale che ospita annualmente il Ravello Festival, orientandone le scelte e la programmazione e contribuendo alla definizione degli obiettivi culturali e delle iniziative da realizzare. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

«Accolgo la delega del presidente della Giunta regionale a presiedere il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che l’Ente riveste nel panorama culturale internazionale. Il nuovo assetto del Consiglio si arricchisce delle straordinarie competenze del prof. Michele Della Morte e della prof.ssa Bianca de Divitiis, figure di altissimo profilo, che spaziano dal diritto costituzionale alla storia dell’arte e alla ricerca europea e che garantiscono un presidio di eccezionale rigore e visione. Insieme agli altri componenti designati dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Ravello, lavoreremo in piena sinergia per consolidare il prestigio internazionale del Ravello Festival e fare della Fondazione un centro propulsore di cultura, capace di coniugare la tutela delle nostre radici con le sfide della contemporaneità», dichiara l’assessore alla Cultura Onofrio Cutaia.

