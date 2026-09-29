Qui Bari, con la Salernitana con tanti assenti: fiato sospeso per Gomez

Rastelli sorride per il primato ma fa i conti con l'emergenza infortuni. E il bomber non si allena

qui bari con la salernitana con tanti assenti fiato sospeso per gomez
Salerno.  

Una squadra che sorride per la classifica ma con un'infermeria bella piena. Il Bari festeggia il ruolo di capolista in coabitazione con il Potenza e si prepara al big match con la Salernitana per confermare lo status di pretendente numero uno alla serie B diretta. Per Massimo Rastelli c'è da fare i conti con una lunga lista di defezioni. L’emergenza in difesa, infatti, dovrebbe persistere, con Mantovani, Vicari, Burgio e Celli che paiono avere poche chances di rientro dai rispettivi infortuni. Nessun problema fisico, ma un impegno con l’Under 19 italiana che rimane per Mattia Esposito, altro assente certo contro i granata.

Dubbio Gomez

Anche in attacco la coperta appare corta. Manzari deve fare i conti con problemi al ginocchio. Il grande dubbio è legato alla presenza di Guido Gomez. L'ex Crotone, fiore all'occhiello del mercato dei galletti, ha saltato le sfide con Potenza, Sorrento e Cosenza e quest'oggi ha marcato visita alla ripresa degli allenamenti. Decisive le prossime ore per capire se sarà disponibile. Altrimenti conferma per Butic come prima punta. 

Ultime Notizie