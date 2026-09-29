Qui Bari, con la Salernitana con tanti assenti: fiato sospeso per Gomez Rastelli sorride per il primato ma fa i conti con l'emergenza infortuni. E il bomber non si allena

Una squadra che sorride per la classifica ma con un'infermeria bella piena. Il Bari festeggia il ruolo di capolista in coabitazione con il Potenza e si prepara al big match con la Salernitana per confermare lo status di pretendente numero uno alla serie B diretta. Per Massimo Rastelli c'è da fare i conti con una lunga lista di defezioni. L’emergenza in difesa, infatti, dovrebbe persistere, con Mantovani, Vicari, Burgio e Celli che paiono avere poche chances di rientro dai rispettivi infortuni. Nessun problema fisico, ma un impegno con l’Under 19 italiana che rimane per Mattia Esposito, altro assente certo contro i granata.

Dubbio Gomez

Anche in attacco la coperta appare corta. Manzari deve fare i conti con problemi al ginocchio. Il grande dubbio è legato alla presenza di Guido Gomez. L'ex Crotone, fiore all'occhiello del mercato dei galletti, ha saltato le sfide con Potenza, Sorrento e Cosenza e quest'oggi ha marcato visita alla ripresa degli allenamenti. Decisive le prossime ore per capire se sarà disponibile. Altrimenti conferma per Butic come prima punta.