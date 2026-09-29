Salernitana-Bari, la designazione arbitrale: fischia Diop Un precedente fortunato per i granata con il fischietto di Treviglio

Salernitana - Bari, match in programma domenica sera alle ore 20:30 allo stadio Arechi, sarà diretta dal signor Abdoulaye Diop di Treviglio. Gli assistenti saranno Davide Rignanese della sezione di Rimini e Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto. Il ruolo di quarto ufficiale sarà svolto da Nicolo’ Dorillo della sezione di Torino. Al Fvs il casertano Diego Spatrisano.

C'è un precedente fortunato che lega Diop alla Salernitana. Il fischietto di Treviglio ha diretto i granata nella scorsa stagione nella trasferta con il Picerno: fu successo per 1-2 con gol a tempo scaduto di Longobardi.