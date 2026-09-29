Pugno duro del Giudice Sportivo. Nessuna sanzione contro la Salernitana dopo la sconfitta di Crotone ma squalifica pesante per Cosimo Patierno. Il calciatore del Casarano, nella sfida casalinga contro il Monopoli, ha sferrato una gomitata al costato a Piccinini, difensore del Monopoli, con tanto di espulsione dopo revisione al Fvs. Il colpo inferto all’avversario costerà all’attaccante ex Avellino due giornata di squalifica: salterà sia la trasferta contro il Sorrento che il match casalingo contro la Salernitana alla nona giornata.
Salernitana, il Giudice Sportivo stoppa Patierno: niente sfida con i granata
L'ex Avellino salterà Casarano-Salernitana
Salerno.