Biagio Antonacci innamorato della Costiera Amalfitana Prima del suo concerto la visita a Minori

Da anni un amante della Costiera Amalfitana il cantante Biagio Antonacci. L'artista in attesa di esibirsi al PalaSele di Eboli non si è risparmiato una visita nei borghi della Divina. Antonacci è impegnato in queste sere in un doppio live, tappa del suo tour invernale per presentare il suo ultimo lavoro, l'album “Dediche e Manie” uscito lo scorso 10 novembre.

L'amatissimo cantautore milanese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una sua foto che lo ritrae a Minori seduto su una panchina. Una passeggiata sul lungomare tra le barche.

«Una meravigliosa notte in Costiera Amalfitana… tutto sembra essere eternamente al suo naturale posto… da sempre e per sempre», questa la didascalia dello scatto con protagonista l'artista.

S.B.