Sbanda con l'auto e finisce sui tavolini del bar Paura per i clienti

Tragedia sfiorata questa mattina a Scario, in Cilento. Un automobilista, originario di Roma, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria vettura, una Volkswagen.

E' così finito contro i tavolini di un bar. Fortunatamente in quel momento all'esterno dell'attività commerciale non era presente nessuno. L'uomo, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato all'ospedale di Sapri, per essere medicato.

