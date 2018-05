Allarme truffe a Siano: la denuncia Il gruppo politico “Siano nel Cuore”: è necessaria una risposta sociale parte di chi governa"

“A Siano, altri episodi di cronaca, vedono coinvolti ancora una volta gli anziani. Come gruppo politico continuiamo a denunciare che ci sono troppi cittadini lasciati soli nella nostra comunità e l’allarme truffe ormai è diventato lampante”. Questa la riflessione del gruppo politico “Siano nel Cuore” dopo le ultime notizie rese note sui social da alcuni residenti per degli episodi avvenuti in città.

Episodi preoccupanti per il gruppo di opposizione che, con i fatti avvenuti negli ultimi giorni, rischiano di moltiplicarsi a macchia d’olio. “E’ evidente che il problema di sicurezza a Siano permane”, hanno spiegato gli esponenti di “Siano nel Cuore”. “L’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine è veramente lodevole ed encomiabile, ma nel complesso è necessaria una risposta sociale più complessiva.

Forse siamo ripetitivi, ma la realtà non si può ignorare. Non tutti, ma molti cittadini, andini in primis; sono deboli, portati a fidarsi di sconosciuti solo perché hanno bisogno di parlare. Purtroppo è evidente: è la rete sociale tra istituzioni che manca. Serve potenziare i controlli in città e su questo chi governa Siano è chiamato a dare risposte”. L’obiettivo, dunque, è sollecitare le istituzioni, i familiari e tutti gli organi preposti all’assistenza a farsi carico della situazione di solitudine che riguarda le persone più deboli.

“Deve sentirsi sereno e sicuro un cittadino di Siano quando rincasa la sera o tra le proprie mura domestiche. Per questo, ai positivi risultati raggiunti grazie al continuo e quotidiano impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, rivolgiamo l’ennesimo appello a chi governa questa comunità, di mettere in campo e intensificare tutte le ulteriori e possibili iniziative sociali e di prevenzione, per evitare che gli anziani diventino bersagli di questi delinquenti e malintenzionati”.

S.B.