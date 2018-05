Roccagloriosa al voto: tutte le liste e i candidati Al voto 19 comuni del salernitano

Tutto pronto per le elezioni Comunali 2018 che si terranno il 10 giugno in 93 comuni della Regione Campania, 19 quelli nel salernitano. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Ecco tutte le liste e i candidati del comune di Roccagloriosa

Lista Libertà e Partecipazione

Candidato sindaco: Giuseppe Balbi

Cavalieri Enzo

De Luca Giuseppe

Nardo Annamaria

Pellegrino Luigi

Iorio Paola

Caputo Maurizio

Cobucci Carmine

Cartolano Sandro

Petraglia Antonio

Zavaglia Floriana

Lista Cambiamenti

Candidato sindaco: Pietro Cetrangolo

Balbi Giovanni Antonio

Cartolano Luigi

Cavalieri Cataldo

Cobucci Nicola

Guzzo Riccardo

Lettieri Angelo

Nardo Gaspare Paolo

Marotta Giuseppe

Sara Botte