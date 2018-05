Elezioni 2018 a San Mango Piemonte: le liste e i candidati Alle urne il 10 giugno

Tutto pronto per le elezioni Comunali 2018 che si terranno il 10 giugno in 93 comuni della Regione Campania, 19 quelli nel salernitano. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Ecco tutte le liste e i candidati del comune di San Mango Piemonte.

Lista Aria Nuova Ronga Sindaco

Candidato Sindaco: Ugo Ronga

Aniello Bonsangue

Emma Calvanese

Angelina Fortunato

Carmine Gallo

Vinicio La Rocca

Pierluigi Napoletano

Maria Pecoraro

Ciriaco Russomando

Carmela Ventura

Vito Vitolo

Lista Impegno e lavoro per San Mango Piemonte

Candidato Sindaco Francesco Plaitano

Angelo Gerbasio

Pasqualina Apolito

Giuseppina Ferrigno

Massimo Pasquale Melillo

Rocco Rega

Mariagrazia Santucci

Antonio Sessa

Angelo Sguazzo

Antonino Ventura

Maria Pia Vicinanza

Lista Insieme per San Mango Di Giacomo Sindaco

Candidato Sindaco: Francesco Di Giacomo

Vittorio Di Giacomo

Angelo Ferrara

Nicola Ferrara

Massimo Gambini

Annalisa Landi

Dario Maiorano

Claudio Martino

Marco Pastore

Eliana Villani

Alessandro Voto

S.B.