Caserma dei carabinieri, il caso finisce in Parlamento Fasano (Forza Italia): "Da dieci anni il comune attende invano una risposta da Roma"

«Ho presentato un atto di sindacato ispettivo per sollecitare un intervento da parte dei Ministri competenti al fine di sbloccare l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel comune di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno». A dirlo è il deputato salernitano e coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano che, nei giorni scorsi, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai ministri di Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno ed Economia e Finanze, ripercorrendo tutte le fasi che hanno caratterizzato la vicenda.

«È dal 2009 che il Comune di Olevano sul Tusciano ha manifestato la volontà di realizzare in località Mulino della frazione Ariano una caserma dei carabinieri con alloggi per il comandante e il vice comandante - prosegue Fasano -, ma una serie d’intoppi di tipo burocratico hanno provocato un preoccupante rallentamento. Il progetto, infatti, nonostante sia esecutivo e cantierabile, è ancora fermo per l'assenza di una perizia geologica. Ho ritenuto opportuno - conclude Fasano - chiedere ai ministri se siano a conoscenza della questione e quali iniziative intendano adottare per sbloccare l’iter e consentire la realizzazione di un presidio di sicurezza sul territorio di Olevano sul Tusciano».

Redazione Salerno