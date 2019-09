Ancora disagi sull'Amalfitana: cadono massi, chiusa la strada Il provvedimento dell'Anas tra Positano e Vico Equense

Ancora disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada Statale 163 Amalfitana. Da questa mattina, infatti, si è reso necessario chiudere la circolazione nei pressi del chilometro 9,700 tra Positano e Vico Equense. Alla base del provvedimento il distacco di alcuni massi dalla parete rocciosa.

Inevitabile la decisione di bloccare la circolazione per evitare pericoli agli automobilisti in transito: sul posto le forze dell'ordine e il personale Anas. Al momento non ci sono certezze sui tempi di riapertura del traffico per il ritorno alla normalità. Si preannunciano dunque nuovi disagi per residenti e turisti che percorrono la Statale Amalfitana.