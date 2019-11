Cadono ancora massi sull'Amalfitana, strada chiusa Traffico veicolare fermo all'altezza di Positano, predisposte deviazioni per le auto in transito

Cadono ancora massi sulla statale 163 “Amalfitana”, ancora problemi per i cittadini della zona e i tanti lavoratori pendolari che devono percorrere la via ogni giorno.

Traffico veicolare fermo al km 16,500, a Positano, dopo che in serata si è registrato l'ennesimo distacco dalla parete rocciosa che costeggia la via costiera. Sul posto il personale Anas che ha disposto la chiusura alle automobili dopo un primo tentativo di mantenere il passaggio a senso unico alternato. Predisposte deviazioni per i veicoli in transito: le auto che viaggiano in direzione Praiano e Conca dei Marini devono effettuare una deviazione lungo la strada provinciale "Agerolina", mentre i veicoli diretti verso Positano vengono deviati in direzione Castellammare di Stabia.

Forze dell'ordine e personale Anas sono ancora a lavoro per l'eliminazione dei massi caduti e la messa in sicurezza della strada per consentire la riapertura alla viabilità il prima possibile.