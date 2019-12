Lite dopo l'addio al celibato: feriti due giovani I ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Polla per le fratture riportate al volto

Doveva essere una serata all'insegna della festa ma l'addio al celibato si è trasformato in un momento di paura per alcuni giovani a San Pietro al Tanagro coinvolti in una rissa.

Due 26enni sono rimasti feriti dopo una lite scoppiata nella notte nel parcheggio del locale in cui stavano festeggiando.

I giovani, entrambi di Lauria, sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Polla, riportando ferite al volto e al corpo. Le condizioni dei ragazzi non desterebbero preoccupazioni. Non si conoscono i motivi per cui sarebbe scoppiata la lite.