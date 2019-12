Il presepe sulla barca dei migranti: scoppia la polemica La scelta di Padula per ricordare le umili origini di Gesù. Ma Cirielli: "Basta mistificazioni"

La mostra dei presepi - con rappresentazioni diverse e variegate della Natività - organizzata a Padula dall'associazione "Amici del presepio" è diventata un caso politico. In un'opera, infatti, al posto della tradizionale capanna della tradizione si è scelto di utilizzare un barcone come quello utilizzato oggi dai migranti nella traversata del Mediterraneo.

Ed è scoppiato il caso politico. "Gesù bambino è nato in una mangiatoia sotto ad una capanna. E non su una barca di migranti. Basta mistificare le nostre tradizioni soprattutto in vista del Natale": parole del questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a proposito del presepe padulese.

"Con questo presepe che messaggio si vuole trasmettere ai più piccoli? Che l’Italia deve essere invasa da migliaia e migliaia di clandestini per lo più islamici e far pensare flasamenre che anche Gesù fosse un immigrato? Siamo alla follia. Le nostre tradizioni - accusa - non possono essere piegate agli interessi degli scafisti o dei padroni delle cooperative dell’accoglienza e non si può assolutamente calpestare la veridicità dei nostri Vangeli", conclude Cirielli.