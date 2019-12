Concorso per 5 licenze Taxi a Cava de' Tirreni Ecco come partecipare

E’ stato indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di cinque licenze Taxi mediante selezione per esami e titoli, di cui una riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto passeggeri con disabilità.

Il concorso pubblico per il rilascio delle licenze taxi, è riservato, esclusivamente, alla persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo ovvero che si impegnano ad acquisirne la disponibilità al momento dell’assegnazione della licenza. L’amministrazione comunale di Cava de' Tirreni fa sapere di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Le aree pubbliche con stalli di stazionamento dei taxi sono distribuite sul territorio comunale: 2 a piazza E. De Marinis ( lat. Pal. Della Monica), di cui una riservata al vincitore dotato di veicolo adattato ai passeggeri con disabilità; una nei pressi dell’Epitaffio (via G.Maiori – lato scuola); una in viale F.Crispi ( lato ingresso principale villa comunale); una in piazza S. Francesco.

“Le licenze che abbiamo in programma di assegnare – precisa l'assessore alle Attività Produttive Annetta Altobello - si inseriscono nell’ottica di un miglioramento e di un ampliamento dell’offerta turistica nella nostra città. L’intento della nostra amministrazione è garantire maggiori servizi ai visitatori che, soprattutto, durante le festività natalizie invadono il borgo porticato. Ringrazio il Presidente della Confesercenti Aldo Trezza che ci ha sollecitati ad adottare provvedimenti che mirano a garantire una buona accoglienza ai visitatori che giungono nella nostra città”

I requisiti, le condizioni di ammissione al concorso e la domanda da presentare all’Ufficio Urp di via Tommaso Cuomo, entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2020, sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.cavadetirreni.sa.it.