Finisce fuori strada e si schianta contro un albero a Tramonti Paura per un giovane automobilista uscito illeso dall'incidente

Paura per un giovane di Tramonti finito fuori strada con la propria auto e che si è ribaltato nella vegetazione sulla strada provinciale 141 che collega le borgate di Pietre e Polvica.

Per cause ancora da chiarire, la scorsa notte il conducente avrebbe perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo la sua corsa oltre il perimetro del rettilineo dove non c’erano le protezioni laterali. L’auto, infatti, è caduta tra la vegetazione spontanea, andando a sbattere contro un albero con la parte anteriore della vettura.

Sul posto sono intervenuti i vgili del fuoco, nessuna ferita per il giovane automobilista, l’auto è stata rimossa con l’aiuto di un carro gru.