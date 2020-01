Amalfitana chiusa, corse straordinarie per gli studenti Riaprono le scuole ma restano i disagi sulla Statale 163: più collegamenti per le scuole

"A causa del perdurare della chiusura della Statale 163 Amalfitana al chilometro 27,700 a Vettica di Amalfi (il provvedimento di riapertura dell’Anas è atteso per mercoledì) per la giornata di domani, martedì 7 gennaio, saranno garantite corse straordinarie di trasporto scolastico per gli studenti degli istituti superiori dell’area Ovest della Costiera Amalfitana, dei comuni di Positano, Praiano e della frazione di Vettica".

Lo fa sapere la società di trasporto Sita, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze degli studenti alle prese con i ben noti problemi di viabilità sulla strada della "Divina". La corsa con partenza da Positano alle 7 "farà sosta alla Grotta dello Smeraldo dove, ad attendere gli studenti, ci sarà un minibus che li condurrà fino all’altezza del Monastero Santa Rosa. Qui saranno trasferiti a bordo di un altro pullman i linea che li condurrà ad Amalfi. Per il ritorno, stesso percorso ma, naturalmente, inverso, con partenza alle 12.15 da piazza Flavio Gioia (Amalfi)".