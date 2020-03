Coronavirus: A Ottati il comune consegna frutta fresca a casa L'iniziativa per trattenere i cittadini all'interno delle proprie abitazioni

Sacchetti di frutta fresca consegnati direttamente a casa. Accade ad Ottati, nel salernitano. L'iniziativa, promossa dalla locale amministrazione comunale, è finalizzata ad arginare la diffusione del Covid-19.

In tale maniera, fanno sapere dal Comune, si riducono le uscite dei cittadini trattenendoli il piu' possibile nelle proprie abitazioni.Al fine di evitare gli spostamenti dalle abitazioni e per fronteggiare le difficoltà di reperimento di alcuni prodotti sul territorio comunale partirà la distribuzione dei eneri alimentari, in questo caso frutta fresca, pero ogni famiglia del piccolo comune.

Nei prossimi giorni saranno consegnate anche diverse mascherine. Ottati e' un piccolo comune degli Alburni con circa seicento abitanti.