Coronavirus: nuovi pazienti positivi in provincia di Salerno Aumentano i contagi nei comuni di Baronissi, Sarno e Caggiano, parlano i sindaci

Continua a salire il numero di pazienti risultati positivi al coronavirus nel territorio salernitano. Nella tarda serata di ieri, dall’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi Regionale risultavano 158 casi di covid19 in provincia. I sindaci dei vari comuni sono costantemente in contatto con i concittadini grazie anche all’aiuto delle loro pagine Facebook e profili social. Tra ieri sera e questa mattina, altre fasce tricolore hanno confermato la presenza di nuovi contagi all’interno delle loro città.

In particolare, a Caggiano sono risultati positivi altri 5 tamponi, portando il numero complessivo di casi a 10. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora ha informato la comunità di 7 casi accertati di coronavirus residenti nella città dell'agro, a questi si aggiungono anche gli operatori sanitari e di logistica del Martiri del Villa Malta. Numeri che salgono anche nel comune di Baronissi, dopo la conferma di un secondo caso accertato nella giornata di ieri, pochi minuti fa il sindaco Gianfranco Valiante ha confermato la presenza di altri due concittadini, un marito e una moglie, risultati positivi al covid19, salgono dunque a 4 i casi nel comune. Una situazione in continua evoluzione, con numeri che, purtroppo, salgono ogni ora.

Questi i messaggi dei sindaci:

Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina

“I bollettini cominciano ad avere numeri impressionanti a carattere nazionale e non risparmiano il nostro territorio. Il numero dei positivi al Covid-19 di oggi a Caggiano è di 5 persone. Il totale dei contagiati arriva così a 10, di cui uno deceduto. I giorni diventano sempre più difficili e pesanti, ma vi rinnovo l’invito di RESTARE A CASA e a collaborare per permettere alle autorità preposte e ai volontari di svolgere al meglio il loro lavoro, che in questo momento diventa ancora più difficile. Questa mattina sono giunti anche i militari dell’Esercito Italiano, come richiesto dalla Regione Campania, per supportare le Forze dell’Ordine e consentire un maggiore controllo del territorio. Purtroppo ancora oggi si segnala la denuncia di 3 nostri concittadini irrispettosi delle ordinanze. Si continua ad avvisare che non ci sarà nessuna tolleranza per chi verrà fermato senza valide ed urgenti motivazioni.”

Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora

“Cari concittadini, salgono i numeri dei casi positivi nella nostra città. Siamo in questo momento a 7 casi accertati di Coronavirus di residenti a Sarno. A questi si uniscono i casi positivi rilevati all’ospedale Martiri del Villa Malta tra operatori sanitari e logistica. Il mio appello, e seguirà nota ufficiale, alla direzione generale dell’Asl e alla direzione sanitaria presidiale perché ci si attivi effettuando il tampone a tutti gli operatori del presidio ospedaliero di Sarno. Intanto, sono in contatto con gli ospedali nei quali i nostri concittadini sono ricoverati ed assistiti; qualcuno, non avendo sintomi rilevanti, ha una assistenza domiciliare protetta. Attendiamo altri esiti di tamponi effettuati nella giornata di oggi. Abbiamo lavorato giorno e notte con l’aiuto delle forze dell’ordine per tracciare i contatti dei positivi al Covid 19.Ci sono attualmente 60 nostri concittadini in quarantena, 53 in isolamento con assistenza fiduciaria. Con ogni probabilità questi numeri cambieranno già nella giornata di domani. Sono state elevate sanzioni anche nella oggi verso persone che sono state trovate in giro senza alcuna valida motivazione nè comprovata necessità. Ci sono posti di blocchi in diverse aree ed abbiamo intensificato i controlli in zone che ci avete segnalato. Devo però dire, che i controlli diventeranno ancora più serrati ma è necessario che nasca in tutti il buon senso. È una questione di coscienza, perché tutti siamo ben consapevoli del fatto che uscire di casa rappresenti un grave rischio di contagio per se stessi e per gli altri.”

Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante

“Ancora due concittadini, due coniugi sono risultati positivi al Coronavirus. I due cittadini, anziani, sono rimasti negli ultimi giorni in casa. Non hanno parenti a Baronissi: un solo figlio residente a Salerno, già in quarantena. Da ieri i coniugi sono ricoverati all’Ospedale Fucito di Mercato San Severino e non sono in condizioni di gravità. Stiamo ricostruendo, con l’Asl, la catena di contatti - fortunatamente ridotti - che i coniugi hanno avuto nelle ultime due settimane. Se qualcuno avesse avuto rapporti negli ultimi quindici giorni con loro e’ obbligato alla quarantena domiciliare e a darne subito comunicazione alla PM 328 8605459. Il contagio e la diffusione della epidemia si combattono restando in casa.”