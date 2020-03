Troppi in strada a Bellizzi, il sindaco: "Vi denuncio" Poco dopo Mimmo Volpe si è recato sul posto per consegnare gratuitamente le mascherine

Ancora troppe persone in strada e bambini pronti a giocare con il supersantos nel quartiere borgonovo di Bellizzi. Non ci sta il sindaco Mimmo Volpe che, immortalando i cittadini in strada, specialmente i bambini, ha rivolto parole dure contro i genitori: "Vi denuncio, lo dico per l'ultima volta. Non si faranno più sconti a nessuno. Sarete denunciati se non tenete i vostri bambini in casa e differiti al tribunale dei minori. Questo vale anche per gli adulti".

Queste le prime parole del sindaco che, pochi instanti dopo, si è recato direttamente in quartiere con il comandante dei carabinieri, anche per consegnare ai residenti mascherine protettive.

"Non ci sono alibi", dichiarava Volpe, "sono qui insieme a voi per consegnarvi le mascherine con il comandante Macri. A partire dai bambini. Siete pure "privilegiati" e fortunati a riceverle prima che le consegnamo al resto dei cittadini. Ora pace fatta, dimostrate serietà e impegno, soprattutto per i vostri figli, a non uscire di casa. Ne vale della salute di tutti noi. Ripeto, con il vostro comportamento segnate tutto il mio fallimento e lo sforzo di queste settimane. C'è la stiamo mettendo tutta. La nostra comunità si sta comportando bene seguendo e rispettando la norma".