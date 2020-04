Covid 19 a Vibonati, sindaco: caso in procura "Vogliamo chiarezza, abnorme distrazione. Il mio compito è garantire la sicurezza dei cittadini"

Il sindaco di Sapri Antonio Gentile è intervenuto sul caso del medico di Vibonati risultato positivo al Covid 19.

“Per la non univocità di informazioni e il relativo corto circuito, ho già notiziato la Procura della Repubblica di Lagonegro e il corpo dei carabinieri per fare luce su questa vicenda. Vogliamo chiarezza, si tratta di una abnorme quanto pericolosa distrazione. Non accetto alcun tipo di giustificazione politica, tantomeno se goffa. Il mio compito è garantire al massimo la sicurezza dei cittadini”. Così la fascia tricolore sulla vicenda del camice bianco in servizio all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

L'uomo si era autoimposto da quarantena dopo aver avuto sintomi riconducibili al coronavirus in seguito al ritorno del figlio da Milano nelle scorse settimane, ma non avrebbe avvisato le autorità comunali e quelle sanitarie del posto.

Si è espresso anche il primo cittadino di Vibonati che ha inoltre precisato “È in corso la ricostruzione della rete dei contatti. Anche perché la moglie del dottore ha frequentato diversi esercizi commerciali in paese”. La vicenda aveva sollevato polemiche e preoccupazioni anche per quanto riguarda la frequentazione del medico dell'ospedale di Salerno.