Piaggine: raccolta fondi per emergenza alimentare Ecco il conto corrente dedicato

L'Amministrazione comunale di Piaggine si attiva per incrementare il Fondo per l'Emergenza Alimentare accreditato dal Governo al Comune. È partita una Campagna di Raccolta Fondi attraverso un Conto Corrente dedicato all'emergenza COVI-19 ed intestato alll'ente. Questo anche per potenziare il servizio del "pacco alimentare". Per eventuali donazioni di seguito tutte le coordinate:



C/C BCC MONTE PRUNO intestato a COMUNE DI PIAGGINE

IBAN: IT 90 W087 8436 4000 1000 2100 000

Causale: EMERGENZA COVID-19