Liberazione a Bellizzi: il sindaco invita a cantare Bella Ciao Nessun passo indietro per il 25 aprile. "Rendiamo omaggio ai Martiri per la Libertà"

Ore 14.45 un simbolico corteo dalla casa comunale a Piazza Europa. Ore 15 sarà depositata una corona di alloro e un omaggio alla bandiera italiana. Nello stesso orario la cittadinanza è invitata ad affacciarsi ai balconi per cantare l'inno alla libertà: "Bella Ciao". E' questo il programma per il giorno della Liberazione, il 25 aprile, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Il sindaco, Mimmo Volpe, non fa passi indietro. Il giorno della Liberazione sarà onorato come ogni anno, tenendo conto delle disposizioni del governo e con le dovute precauzioni.

"Certo che mai come in questo momento si avverte l'esigenza di onorare quanti hanno dato la vita per darci democrazia e libertà. La resistenza in Italia ha un nome e cognome: la lotta partigiana. Nessuno può barattare o bandire questo evento come atto meramente formale da aggiungere e confondere con altri eventi. Non si può sovvertire la storia e la conquista di libertà e democrazia del nostro paese". Scrive ai cittadini e a quanti in queste ore stanno ponendo domande sulla scelta di onorare, nonostante l'emergenza sanitaria, questo giorno.

"Per questo noi lo onoriamo degnamente e istituzionalmente con l'inno d'Italia e bella ciao che è un inno internazionale di libertà contro l'usurpatore e l'annessione dei popoli liberi. Deponeremo una corona al monumento dei morti per la resistenza. Dai Balconi sventoleremo il nostro tricolore in segno dell'unità d'Italia ed Europea. Nessuna contrapposizione con chi che sia. Rispondiamo alle provocazioni dei soliti noti. La storia non si può sovvertire con le provocazioni e con il revisionismo. Viva l'Italia "una e s'è desta..." Ha concluso, il sindaco Volpe.