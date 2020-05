Montecorvino Pugliano,bagarre sul consiglio in videoconferenza Polemiche del gruppo di opposizione "Progetto comune"

"Primo consiglio comunale in modalità videoconferenza, con tanto di prove tecniche fatte nei giorni scorsi per testare i collegamenti sulla piattaforma individuata per l’evento, peccato che la prevalenza dei consiglieri di maggioranza fossero disseminati nelle varie stanze della casa comunale a simulare la videoconferenza, senza nemmeno rendersi conto della scarsa serietà con la quale si sono affrontate le nuove disposizioni imposte in tal senso, anzi al richiamo ripetuto fatto dai consiglieri di minoranza in merito, il capogruppo di maggioranza Sara Vota, che passava nel mentre, da una postazione all’altra, ha redarguito gli stessi richiamandoli alla gravità del momento…dimenticando in un sol colpo che era stata lei stessa a sottolinerare in conferenza dei capigruppo l’assoluta necessità di rimanere tutti a casa". Comincia così la nota a firma del gruppo di opposizione "Progetto comune" di Montecorvino Pugliano.

"Che dire, ci stiamo abituando sempre di più ogni giorno a questo modo di rappresentare la funzione istituzionale di quest’amministrazione, che al netto degli effetti scenici, ieri ha provveduto ad approvare le nuove aliquote imu, con l’introduzione di una nuova categoria da tassare, quella dei cosiddetti “beni merce”, riferita agli immobili inveduti del mercato edilizio, con aliquote rigorosamente al massimo di legge; inoltre si è poi provveduto ad approvare la vendita del diritto di superfice per 99 anni del terreno adiacente lo stadio comunale sul quale è istallato un ripetitore per la rete di telefonia mobile, rinunciando cosi, al rinnovo della locazione dell’area, che da sola avrebbe garantito per i prossimi 5 anni l’importo stabilito nella cessione, con buona pace di ogni possibilità per l’Ente in futuro di procedere all’eventuale adeguamento ed abilitazione dello stadio alle categorie superiori, ovviamente il tutto è stato approvato con il nostro categorico voto contrario", la ricostruzione degli esponenti di minoranza.

"C’e da dire però, in alternativa, si è provveduto ad approvare il “differimento dei termini per i tributi comunali” al 30 giugno 2020. I cittadini li pagheranno il mese prossimo...".