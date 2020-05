Cilentani bloccati in Nigeria: appello per tornare a casa I due lavorano in un albergo di Abuja

Preoccupano le condizioni di due cilentani bloccati da mesi in Nigeria, si tratta di una donna e un uomo originari di Buonabitacolo e Marina di Camerota che lavorano in hotel ad Abuja. Non sono riusciti a partire quando è scattata l’emergenza sanitaria con la chiusura degli aeroporti. Nonostante abbiano da subito allertato la Farnesina non sono ancora riusciti a far ritorno in Italia.

Intanto la situazione in Nigeria è ora diventata critica e temono per la propria salute, l'appello alle istituzioni per il rientro in Italia.