Sassano festeggia i 100 anni di nonna Elvira Una targa dal comune: Orgogliosi di chi in 100 anni ha contribuito a costruire la nostra identità

La comunità salernitana di Sassano ha celebrato i 100 anni della signora Elvira Penna. La nonnina, vedova e madre di tre figli, ha ricevuto dall'amministrazione comunale una torta e una targa.

Per l’occasione il sindaco Tommaso Pellegrino le ha fatto visita a casa, non potendo, visto il periodo di emergenza sanitaria, organizzare celebrazioni pubbliche.

“La dolcezza, l’affetto e la raffinatezza di nonna Elvira mi hanno emozionato molto – afferma il sindaco Pellegrino -. Alla loro generazione dobbiamo veramente molto e aver avuto il privilegio di rappresentarle il sentimento d’affetto e gratitudine della nostra comunità è stato per me un motivo di grande orgoglio. Auguri nonna Elvira per i tuoi primi 100 anni”.