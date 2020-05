Montecorvino: Croce Rossa avvia i test sierologici a campione Gli esiti dell'indagine potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici

Questa mattina la Croce Rossa ha effettuato a Montecorvino Rovella una serie di test sierologici sui cittadini contattati nell'ambito dell'indagine a campione messa in campo dal Ministero della Salute, per stimare l'estensione dell'infezione da Coronavirus nella popolazione.

Come dichiarato anche dall'mministrazione di Montecorvino, "il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei".