Ragazza investita da un'auto mentre passeggia con gli amici Paura a Torchiara. La giovane è stata portata in ospedale

Paura nella tarda serata di ieri a Torchiara, una ragazza è stata investita da un'auto mentre passeggiava con degli amici lungo via Nazionale. L'uomo alla guida della vettura si è fermato per soccorrere la giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Vallo della Lucania. Ha riportato un trauma cranico e diversi politraumi sul corpo.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Intanto i carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente e ricostruendo la dinamica di quanto accaduto per individuare eventuali responsabilità.