Montecorvino Pugliano: Test anti Covid19 per i dentisti Ecco come prenotarsi

Tutti i dentisti di Salerno e provincia saranno sottoposti al tampone per il Coronavirus. Domenica 21 giugno, dalle 9 alle 13, nel parcheggio comunale, davanti al Decathlon di Montecorvino Pugliano, uscita autostrada A3 Montecorvino P/Pontecagnano sud, gli odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto da Giovanni D’Angelo, nell’Albo Odontoiatri, presieduto da Gaetano Ciancio, saranno sottoposti a Test sierologico per IgM e IgG anti SARS-CoV-2, tampone naso-faringeo.

L’indagine epidemiologica si rende utile per verificare lo stato di salute e l’eventuale presenza di anticorpi nella popolazione dei dentisti della provincia di Salerno e del personale di studio, per la prevenzione da COVID-19, per una maggiore tranquillità nell’esercizio della professione, nell’interesse dei pazienti, del personale di studio e degli operatori, a garanzia delle cure odontoiatriche.

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.caosalerno.it, per predisporre un numero di kit diagnostici adeguato alla richiesta.

“Confido in una massiccia adesione – ha dichiarato il presidente dell’Albo Odontoiatri Gaetano Ciancio – per ottenere dati utili e una massiccia sorveglianza sulla nostra categoria. La logistica individuata, in zona mediana della nostra provincia, immediatamente a ridosso dell’entrata e dell’uscita dell’autostrada A3, svincolo di Montecorvino Pugliano/Pontecagnano sud, consente di evitare il traffico delle città e le difficoltà di parcheggio”.

Gli ampi spazi permetteranno di allestire un ambulatorio con centro prelievo, faciliteranno il deflusso da un punto differente dall’accesso. I prelievi potrebbero avvenire anche in modalità drive-in, cioè rimanendo in automobile.