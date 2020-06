Incarichi legali, il comune di Vietri vara la "short list" Il sindaco De Simone: "Occasione di lavoro peer gli avvocati in un momento complicato"

Una short list di avvocati a cui affidare incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Vietri sul Mare. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone ha predisposto la procedura per la costituzione di un elenco ristretto di avvocati a cui affidare pratiche legali dell’Ente, nonché la trattazione stragiudiziale di problematiche di particolare complessità non rientranti tra le normali attività dell’Ente e non affrontabili con le professionalità interne.

"E’ una occasione per gli avvocati ma è anche una occasione di lavoro - spiega il sindaco Giovanni De Simone -. Come amministrazione comunale lavoriamo affinché si creino queste opportunità anche in un momento complicato come quello attuale, sotto il profilo economico e sociale".

Le richieste dovranno pervenire entro il 26 giugno. "La procedura - spiega il consigliere comunale delegato al contenzioso, Daniele Benincasa - è tutta indicata sul nostro sito istituzionale del Comune di Vietri sul Mare. Siamo comunque disponibili a fornire tutte le informazioni del caso".