Positano, per i non residenti la spiaggia libera costa 10 euro Insorge la protesta dei giovani di "Potere al Popolo Salerno"

L'accesso alla spiaggia libera è consentito unicamente ai residenti ed ai turisti che hanno effettuato prenotazione. Recita un cartellone presente su una spiaggia libera a Positano. Quest'anno la gestione delle spiagge libere, a causa dell'emergenza coronavirus, è stata delle amminstrazioni comunali. Ogni comune, ha gestito la fruizione degli arenili in modo da evitare assembramenti e rischio contagio. Questa mattina, però, quello che non è passato inosservato è il pagamento di 10 euro per chi arriva a Positano e non è residente. L'attacco arriva dai giovani di Potere al Popolo di Salerno, che scrivono:

"Scopriamo che anche qui le direttive governative sono il pretesto per una "selezione all'ingresso" con un preciso costo economico, come se non bastasse già il prezzo di un parcheggio e di servizi da queste parti non proprio accessibile. Purtroppo non c'è nessuna notizia di giovani ragazzi di Positano assunti utilizzando queste risorse né abbiamo alcuna garanzia che questi 10 euro chiesti ai non residenti possano essere davvero riutilizzati per risollevare la vita di cittadini colpiti da un Covid che ha messo in ginocchio chi ha sempre vissuto grazie al lavoro stagionale in questa zona".