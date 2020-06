Corbara: lavori di messa in sicurezza sulla SP 2/a L'intervento dopo una frana

Proseguono i lavori sulla Strada Provinciale n.2/a, nel tratto in corrispondenza del km 3+700 nel Comune di Corbara. L’intervento, resosi necessario a seguito di una frana, ha consentito la riapertura in sicurezza a senso unico alternato del tratto di strada di collegamento tra Corbara con i Comuni della Costa D’Amalfi. I lavori, ripresi dopo la chiusura dei cantieri per il lockdown, continuano per la messa in sicurezza definitiva.

“Entro i prossimi 15 giorni - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sarà completamente terminato l’intervento. In ogni caso il settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, per garantire la fluidità del traffico anche nel fine settimana, provvede a disporre dei movieri sia il sabato che la domenica.

Inoltre, va ricordato – aggiunge Strianese – che nel novembre 2018, la Regione Campania, previo nulla osta della Provincia di Salerno, ha stanziato 3 milioni di euro direttamente ai Comuni di Santo Egidio del Monte Albino, Corbara, Maiori e Tramonti, i quali, in questi giorni, stanno per mettere a gara i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della SP 2.

La Provincia, dopo lo stop per l’emergenza epidemiologica, ha ripreso gli interventi sui territori con grande ritmo. Andiamo avanti, ci muoviamo per garantire la sicurezza e, contemporaneamente, per promuovere i nostri territori, con un adeguato ritorno economico, in assoluta vicinanza alle nostre comunità, alle esigenze dei nostri cittadini.”