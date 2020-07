Online il nuovo sito del comune di Montecorvino Pugliano Uno strumento ricco di contenuti aggiornato in tempo reale

Da oggi, all’indirizzo www.comune.montecorvinopugliano.sa.it, è online il nuovo portale del Comune di Montecorvino Pugliano fortemente voluto dal sindaco Alessandro Chiola. Si tratta del biglietto da visita con cui l’Amministrazione comunale intende accogliere i cittadini – utenti che vorranno interfacciarsi con la macchina amministrativa.

Il nuovo sito è stato realizzato secondo le Linee Guida di accessibilità e design per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la PA. Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale, una standardizzazione dei principali elementi. Inoltre applica i criteri del "responsive web design" (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale ai diversi dispositivi con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.).

«Questo strumento – afferma il Primo Cittadino, Alessandro Chiola - sarà ricco di contenuti e verrà aggiornato in tempo reale con notizie, immagini, documenti, comunicati stampa e tutto ciò che è necessario per consentire agli utenti una piacevole “navigazione”, in coerenza con i valori dell’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano e soprattutto rispettando il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha introdotto una serie di importanti modifiche e norme pertinenti al diritto di accesso agli atti».