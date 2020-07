Troppe persone, chiuso locale a Polla: polemica dei gestori "Non si possono controllare 100 persone e servirle contemporaneamente"

Monta la protesta di alcuni gestori di locali del Vallo di diano in seguito alla chiusura di un pub di Polla, disposto dopo i controlli effettuati nell serata di venerdì scorso da parte dei carabinieri. Il motivo della chiusura contestata al gestore è stata la massiccia presenza di persone all’esterno della struttura.

Il provvedimento ha causato indignazione da parte di altri gestori che sulla pagina facebook hanno scritto: “Ci sentiamo in dovere di dire che molti di noi hanno rispettato e continuano a rispettare tutte le norme imposte, non abbiamo il potere fisico ed economico di gestire 50/100 persone, ricordando quello che è esposto in cartelli affissi in ogni angolo delle nostre strutture”.

“Noi dobbiamo attenerci alle normative. Pensiamo a multare chi le normative non le rispetta, non chi le rispetta e per essere un locale conosciuto non può controllare 100 persone e contemporaneamente servirle”