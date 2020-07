Un murales in ricordo della "piccola stella" di San Mango Scoperto il murales dedicato alla giovane Melissa La Rocca

Era l'11 ottobre del 2019 quando a San Mangio Piemonte sono stati celebrati i funerali della giovane Melissa La Rocca, 16enne stroncata da un malore mentre era in classe. Una giornata triste, quella dell'11 ottobre, per tutti i cittadini di San Mango e non solo. Alla conclusione della celebrazione, per scelta di famigliari e amici, Melissa venne salutata con palloncini bianchi, striscioni e le note della cantone di Ultimo, "Piccola Stella". Note che non sono state dimenticate ma che, anzi, portano i cuori di chiunque le volesse bene a ricordarla.

"Grazie a tutti coloro che con un gesto, un abbraccio o un messaggio di conforto, hanno mostrato il proprio supporto per la prima di una serie di iniziative che avranno lo scopo di creare quello spirito associazionistico tanto caro alla nostra Melissa". Queste le parole del Comitato Costituente Associazione Melissa La Rocca. E' stato svelato questa mattina, infatti, in via Santa Caterina, nel cuore del piccolo borgo picentino, il murales in onore della giovane studentessa.

L’opera, realizzata da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino, rappresenta la prima attività della neonata associazione dedicata alla ragazza e volta a favorire l’aggregazione nel ricordo di Melissa. La mission sarà illustrata da papà Vinicio La Rocca e dal presidente della nuova realtà associativa, Ciriaco Russomando.

Alla breve cerimonia hanno preso parte il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, e il parroco, don Antonio Romano. È già in programma, per il prossimo 30 luglio, un incontro informativo con la cittadinanza relativo alle modalità di adesione e al calendario del primo anno sociale.